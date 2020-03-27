Tahir Büyükakın: Su faturasını ödeyemeyenler Büyükşehir’e başvursun, biz ödeyelim

Kocaeli’nin su ihtiyacını karışlayan İSU Genel Müdürlüğü’nün bu yılki ikinci olağanüstü genel kurulu Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yönetimindeki olağanüstü genel kurulda corona virüsü tedbirleri dikkat çekti. Genel kurul girişinde tüm genel kurul üyeler ve katılımcılara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı.

SOSYAL MESAFE

Corona virüse karşı salon içinde alınan önlemler de dikkat çekti. Başkan Büyükakın ile divan üyeleri Fatmanur Çelik ve Berna Abiş farklı masalarda oturdu. Genel kurul üyeleri arasına iki koltuk mesafe bırakarak sosyal mesafe göz önünde bulundurularak oturtuldu.

ZAM YAPILMAYACAK

Genel kurulda 3 gündem maddesi görüşüldü. Bu gündem maddelerinden biri kademeli kullanımın kaldırılması, bir diğeri ise TÜFE zammının nisan ayında uygulanmaması oldu. Son gündem maddesinde ise söz konusu 2 maddenin uzatılması için İSU Yönetim Kurulu’na yetki verildi. Yönetim kurulu gerekli görürse süreyi 3 aydan fazla uzatabilecek.

CHP ÖNERGE VERDİ

Genel kurulda CHP Grubu önemli bir önergede bulundu. CHP Grubu’nun önergesinde şu ifadeler yer aldı: “Vatandaşımızın sıkıntısı büyük, bu badireli günleri İnşallah en kısa sürede atlatacağız. Bizler seçilmiş sorumluluk sahibi insanlarız. Sayın başkan değerli üyeler. Hepinizin bildiği gibi uluslararası evrensel hukuka göre su hakkı temel bir insan hakkıdır. Hiç kimsenin ekonomik ya da başka özelliklerinden dolayı suya erişimi engellenemez. Çünkü su yaşamın temel kaynağıdır. Doğuştan gelen haklarımızın arasındadır. Su olmadan insanlar yaşayamaz.”

KESİLEN SULAR AÇILSIN

Su için 3 aylık bir dönemde konutlardan ücret alınmamasını isteyen CHP’liler, şu ifadeleri kullandı;

*Aynı zamanda su, yerine bir başka şeyin ikame edilemeyeceği bir doğal kaynaktır. Günümüzde corona virüsünün bütün dünyayı tehdit ettiği bir dönemde, uzmanların önerdiği en iyi çözümün evde kalmak ve kişisel temizliğime dikkat etmemiz gerektiğidir.

*Dolayısıyla evde kalacak olan vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey şu dönemde sudur.

*Bu sebeple kendi bölgemizde en azından 3 aylık dönemde su ücretlerinin konutlardan alınmaması ya da yüzde 50 indirim yapılmasını öneriyor ve daha öncesinde borcu sebebiyle suyu kesilmiş aboneler var ise de bunların derhal yeniden açılmasını talep ediyoruz.

“VATANDAŞIN SIKINTISI ÇOK BÜYÜK”

Genel kurulda konuşan CHP’li Engin Taşdemir, “Vatandaşın sıkıntısı çok büyük. İnşallah bu sorunları atlatacağız. Hiç kimsenin ekonomik ya da başka engellerden dolayı suya erişim engellenmemelidir. CHP grubu olarak konut sularında yüzde 50 indirilmesini talep ediyoruz. Ve suların kesilmemesini talep ediyoruz” dedi.

“GÖNÜL İSTER Kİ PARA ALMAYALIM”

Taşdemir’e cevap veren başkan Büyükakın, “Su kesme işleminin ve suyu kesilen vatandaşlarımızın suyunun açılacağını zaten duyurmuştuk. İSU’nun aylık su geliri kabaca 70 milyon lira civarındadır. Ama İSU 70 milyon lira para kazanıyor diye düşünülmesin. Kabaca 65 milyon liralık maliyetimiz var. 5 milyonluk bir gelir kalıyor. İSU’nun yatırım bütçesi 180 milyon lira. Gönül ister ki sudan hiç para almayalım” şeklinde konuştu.

“İSRAFI DA GETİRİR”

Suyun ücretsiz olmasının israfa sebep olacağını belirten Tahir Büyükakın, “Suyu bedava yapmak israfı da getirir. İSU işletme mantığıyla yönetilmeli ve yatırımcı bir kuruluş olarak devam edebilmeli. İSU yatırımcı olarak devam edebilmeli. Büyükşehir’de sosyal destek paketi oluşturup vatandaşa o şekilde destek olmak çok daha mantıklı. Su faturası ödeyebilir herkes su faturası ödesin. Sosyal desteği Büyükşehir üzerinden verelim” dedi.

ÖDEYEMEYENLERİ BİZ ÖDEYELİM…

CHP önergesiyle ilgili de konuşan Büyükakın şu ifadeleri kullandı

“Vatandaşımız eğer bu faturası ödeyemiyorsa Büyükşehir’e başvursun. Su faturası ödeyemediğini biz tespit edelim. İhtiyacı olan vatandaşımızın su faturasını biz ödeyelim. Yani İSU fatura göndersin. İSU’yu yatırım yapamaz hizmet edemez hale getirmeyelim. Durumu olanlar ödemesini yapsın. Ödeyemeyenlere bizler destek olalım.”

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