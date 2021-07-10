Tahir Çetin son yolculuğuna uğurlandı: Bu acımasız sistemyüzünden öldü

Uyar Madencilik’ten 15 yıldır tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya yürüyüşe geçen ve kente girişlerine izin vermeyen madencilerin 5 gün boyunca sürdürdüğü mücadelede ön saflarda yer alan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve tazminat mağduru madenci Ali Faik İnter, eylemden sonra dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Bakır mahallesi kavşağında kullandıkları otomobil takla atması sonucu hayatını kaybeden madenci Ali Faik İnter, memleketi Soma’da düzen dün gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



HAYATINI KAYBEDEN SENDİKA BAŞKANI ÇETİN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden ve hayatını maden işçilerinin hak arama mücadelesine adayan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin için, sendikanın Manisa’nın Soma ilçesindeki genel merkez binasının önünde tören düzenlendi.

Törene CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP’li yöneticiler, çeşitli sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

Törende söz alan çeşitli madenciler, hayatlarını kaybeden Tahir Çetin ile Ali Faik İnter’i unutmayacaklarını ifade ettiler.

Sendika genel merkez binasının önünde düzenlenen törenin ardından madenciler üzerinde Tahir Çetin ile Ali Faik İnter’in bulunduğu dev pankart ile “Tahir Çetin Ölümsüzdür”, “Yaşasın Onurlu Direnişimiz” sloganları atarak ilçeki Soma Madenci Heykeli’ne kadar yürüyüş yaptılar.





“SÖZLERİNİ ARKASINDA DURMUYORLARSA, GERÇEKTEN ŞEREFSİZ VE NAMUZSUZDURLAR”

Soma Madenci Heykeli’nin önünde açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Kamil Kartal, yaşadıkları acıya rağmen mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti. Kamil Kartal yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Sözün bittiği yerdeyiz. Aylar öncesinde Salihli’de gereken sözü söylemiş, Gölmarmara’da ne yapmamız gerektiğini tüm Türkiye’ye ilan etmiş ve bu sözümüzün arkasından bizimle görüşme yapıp, ‘namus ve şeref’ sözü vermeleri üzerine Soma’ya dönmüştük. Ama o namus ve şeref sözlerinde durmadılar. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yine aynı sözleri verdiler. Tek söz söyleyeceğim. Dün bize namus ve şeref sözü verenler şimdi hiç olmazsa bu iki devrimci, mücadeleci Bağımsız Maden İş Sendikası’nın önderliğini üstlenmiş arkadaşlarımızın yüzü suyu hürmetine bu acıları, zulmü bitirsinler. Bu sözlerini artık arkasında dursunlar. Durmuyorlarsa gerçekten namussuzdurlar ve şerefsizdirler. Tahir Çetin ve Ali Faik İnter’in acılarını mutlaka yaşatacağız. Geride bıraktıkları mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Madenciler söz alan sendika üyesi Erdoğan Çapaklı ise yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Emekçinin en zor en duygusal anını yaşıyoruz. Tahir başkanı anlatacak tarih yok. Onunla omuz omuza, betonlarda, yollarda aç mücadele ettik. Bundan sonrada mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar ölmedi onlar bizim emekçi şehitlerimizdir”





CHP’Lİ ÖZEL’DEN SİTEM

Düzenlenen törene katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı konuşmada madencilere sitem etti. Özel, Tahir Çetin’in vefat etmeden önce gerçekleştirdiği eylemelere 45 kişinin katıldığını, ancak vefatının ardından cenazesine kalabalık kitlenini katıldığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Ali Faik’in cenazesinde bin kişilik kalabalığa şöyle konuşmak isterdim. Biz Kırkağaç’ta, Soma’da, Savaştepe’de, Kınık’ta kalabalık cenazeler yapıyoruz. Kalabalık cenazeler yapmakta üzerimize yok. Ama Ali Faik bu meydanda yürüyüş yaparken 45 kişiyle yürüdü. Eğer o gün cenazedeki bin kişiyle birlikte yürüseydi, Ali Faik’in cenazesine gitmemiz gerekmeyecekti. Kalabalık cenazeler yerine, hak aranırken, karşı çıkılırken kalabalık olmak lazım. Cenaze kortejlerini değil, emek mücadelesini kalabalıklaştırmak o kortejleri uzun tutmak lazım. İşte o zaman ezilmeyeceğiz, üzülmeyeceğiz. O zaman Tahir başkanın cenazesine, evine gidip acılı annesinin karşısında bir kelime söylemeyecek hale o zaman gelmeyeceğiz. Onların sesine ses olsak, onların sesini kesemezler. Ama Tahirler, Ali Faikler tek başına bir avuç arkadaşıyla seslerini duyurmaya çalışırken yalnız kalırlarsa onlara kalabalık cenazeler yapmak marifet değil… Cenazeye destek vermek kıymetlidir, örftür. Ama bir sonraki şehide, bir sonraki acıya mani olmamaktadır. Benim Soma’nın, Savaştepe’nin, Kırkağaç’ın, Bergama’nın ve bütün Türkiye’nin yoksullarına ve emekçilerine söyleyeceğim bu. Tarafınız belli, tarafınızı bilin, tarafınızı söyleyin. Tarafınızı belli edin ve tarafınızda durun. Sizin tarafınız sizin gibi yoksul emekçilerin tabutunun arkasından yürümekle belli olmaz.”

“BU ACIMASIZ SİSTEM VE REJİM YÜZÜNDEN ÖLDÜ”

CHP Grup Başkanvekili Özel konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:

“Bir tarafta yandaş şirketin 5 milyar lira vergi borcunu bir önerge ile silenler, 25 milyon lira o paranın 20’de birini vermediler diye 17 kere gidip geldi Ankara’ya Tahir başkanla Ali Faik İnter. Sonuncusunda 4 gündür uykusuzdu. Yatak yüzü görmedi, otobüste uyudu. Misafirhaneyi de reddettiler onurlarıyla. Pek çok örgüt dayanışma için otellerde yatıralım dediler. Tahir başkan dedi ki ‘Biz polisin önümüze geçtiği yerde durup. Orda yatarız başkanım. Yoksa geri döndü derler. Ölmek var. Dönmek yok’ dedi. Tahir başkan dönmedi, ama bu acımasız sistem ve rejim yüzünden öldü. Eninde sonunda olacaktı o ölüm. Bütün gece sandalye tepesinde uyu. Bütün gün meclis koridorlarında koştur. Uykusuz dön. Sonra ‘Elim bir kaza çok üzgünüz’. Kaza filan değil…”

Konuşmaların ardından törene katılanlar Soma Madenci Heykeli’ne vefat eden Tahir Çetin ve Ali Faik İnter için karanfil bıraktı.

Soma’daki törenin ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi İzmir Kınık ilçesine gönderildi. Çetin’in cenazesi Kınık Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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