Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması!

TFF Tahkim Kurulu resmi siteden yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ‘Takım Harcama Limitlerine’ ilişkin itirazlarının incelenmesine devam edileceğini açıkladı.

TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI;

6. E.2020/2

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine” ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

7. E.2020/3

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine” ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00’da Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız’ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.