Tahkim Kurulu’ndan Taylan Antalyalı kararı

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı’nın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcu, görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasındaki Hatayspor maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı, PFDK tarafından 2 maç ceza almıştı. Yapılan itiraz sonrasında Tahkim Kurulu, Taylan’ın cezasını 1 maça indirdi.

Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Taylan Antalyalı, görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Taylan Antalyalı’nın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 20.01.2022 tarih ve E.2021-2022/564 – K.2021-2022/668 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Taylan Antalyalı’nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. ve 35/4. maddeleri ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının, Futbol Disiplin Talimatı’nın 13. maddesinin uygulanması neticesinde takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 4.250,00 TL para cezasına indirilmesi suretiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.”