Milletvekilliği düşürülerek cezaevine gönderilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi.. HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu "Bizim yaşamımız direniştir" ifadesini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ömerfarukgergerlioğlu #hdp #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Tahliye edilen Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan ilk açıklama! “Direnmek yaşamaktır!”