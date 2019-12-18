Tahminler değişti risk arttı! Aralarında İstanbul ve İzmir de var

Eski araştırmalarda kullanılan uydular, sahil bölgelerinde binalar ve ağaçlar gibi yapılar nedeniyle zeminin deniz seviyesinden yüksekliğini doğru bir şekilde ölçemiyordu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Uzmanların kullanmaya başladıkları daha hassas ölçümler yapan yeni uydu verilerine göre dünya çapında 340 milyon kişinin yaşadığı bölgeler 2050’de artan deniz seviyesi veya aşırı yağış gibi nedenlerle su baskını riski altında olacak.

İklim değişikliği üzerine çalışan ABD merkezli Climate Central’ın yaptığı araştırmaya göre su baskınlarının yaşanma riski olan alanlar arasında Türkiye’den de çeşitli noktalar bulunuyor.

Haritalardaki kırmızı yerler, yılda en az bir kere su baskını riskinin yüksek olduğu noktaları gösteriyor.

Bilim insanları bu modeli hazırlarken ortalama senaryolara göre bir öngörüde bulundu. Bu senaryo sera gazı salımının 2040’a kadar arttıktan sonra bir miktar azalmasını öngörüyor. Dünya bu senaryoda öngörülenden daha fazla ısınırsa, sel riskinin büyümesi de olası.

İstanbul’da en fazla risk altındaki bölgeler arasında Haliç çevresi ve Küçükçekmece’nin Marmara Denizi’ne bakan kıyıları var.

İzmir’de ise yeni verilerle Kordon ile Atatürk Stadyumu arasında kalan geniş bir bölgenin su baskını riski altında olduğu ortaya çıktı. İzmir şehir merkezinin dışında, Mavişehir ile Tuzla arasında kalan ve içinde kuş cennetinin de bulunduğu bölge de su baskını riski taşıyor.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Türkiye iklim değişikliği ile mücadele konusunda ulusal koşulları ve kendi kabiliyetleri çerçevesinde üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektedir” dedi.

Bakanlık gönderdiği yazılı açıklamada, bu yıl 81 ilin valiliğine İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri Genelgesi iletildiğini söyledi. Genelgede Cumhurbaşkanlığı’nın iklim değişikliği konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, sellerle ilgili olarak da Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü’ne çeşitli görevler verdiği belirtiliyor ve ivedi olarak hayata geçirilecek çalışmalar sıralanıyor.

Bu çalışmalar arasında yer alanların bir kısmı şöyle:

Dere yataklarında biriken moloz ve toprakların temizlenmesi

-Islah çalışmalarına hız verilmesi

-Risk altındaki yapıların tespit edilmesi

-Taşkın sularının uzaklaştırılmasıyla ilgili yetersiz gelen yapıların ıslah edilmesi

-Sel sularının bertaraf edilebilmesi için şehir merkezlerinde belirli noktalarda suların birikeceği ve gerektiğinde kullanılabileceği, rekreasyon alanı olarak da kullanılabilecek havzalar oluşturulması.

Bakanlık Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin de farklı şekillerde etkileneceğini, her bölge için ayrı eylem planları hazırlanacağını duyurdu.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden olan Karadeniz’de bölge özelinde tedbirler alınmasının gerekli olduğunu belirten bakanlık, bu nedenle Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı.

Planı duyuran Bakan Murat Kurum, riskli bölgelerde acil olarak taşınması gereken 1950 bina tespit ettiklerini, bu bölgelerde yaşayan 2 bin aileyi yeni konutlara taşıyacaklarını belirtti.

Karadeniz’de su baskınlarına yol açan nedenlerden biri de yağmur sularının denize ulaşmasını engelleyen Karadeniz Sahil Yolu. Bakanlık, yolun engel oluşturduğu bölümlerde menfez kapasitesinin artırılacağını açıkladı.

Bakanlığın diğer planları arasında Türkiye’deki tüm paydaşları ve yapılan çalışmaları bir araya getirecek olan “İklim Değişikliği Platformu” kurulması ve dört pilot ilde iklim değişikliği etkileri analiz edilerek Uyum Eylem Planları hazırlanması da var.