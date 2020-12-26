Tahran'da çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

ANKARA (AA) – İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde dün akşam saatlerinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 2 kişinin daha cesedine ulaştıklarını ve olayda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Velipur, kayıp kişilerden 14'ünün kurtarıldığını belirterek, 7 kişinin daha kayıp olduğunu tespit ettiklerini aktardı.
Velipur, ağır hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yarına kadar durdurduğunu kaydetti.