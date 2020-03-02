Tahran’dan sürpriz teklif geldi!

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B SURİYE İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI KAPSAMINDA FARKLI FORMATLARDA ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ ZİRVE ARAYIŞLARI GÜNDEMDEYKEN, SÜRPRİZ TEKLİF TAHRAN'DAN GELDİ. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞEN İRAN LİDERİ HASAN RUHANİ, ANKARA İLE ŞAM YÖNETİMLERİNİ KENDİ ÜLKESİNDE BİR ARAYA GETİRMEYİ ÖNERDİ. AYNI SAATLERDE, ERDOĞAN'IN YİNE TELEFONLA TEMAS KURDUĞU TRUMP DA DİKKAT ÇEKİCİ BİR AÇIKLAMA YAPTI. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Tahran’dan sürpriz teklif geldi!