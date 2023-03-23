Tahtalı Barajı’nda İzmir’e 300 gün yetecek kadar su var





İzmir’de kentin büyük ölçüde su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajında geçen yıl mart ayı itibariyle yaklaşık yüzde 69 oranında su bulunurken bu yıl aynı dönem itibariyle bu rakam yüzde 27,68 azalmayla yüzde 41,32 oldu.

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Tahtalı Barajında, hiç yağmur yağmasa dahi kente 300 gün yetecek kadar suyun kaldığını belirtti.

Öte yandan, güncel verilere göre barajda son 23 yılın en kurak 5inci yılının yaşandığı ifade edildi. Kentin diğer önemli barajlarından biri olan Balçova Barajında aktif doluluk oranı yüzde 48,18 iken 3 milyon 809 bin metreküp su bulunuyor.

Yüzde 46, 86 doluluk oranına sahip olan Ürkmez Barajında 4 milyon 241 bin metreküp su, yüzde 69,9 dolu olan Güzelhisar Barajında 111 milyon 765 bin metreküp su, yüzde 7,68 dolu olan Gördes Barajında 52 milyon metreküp su, yüzde 50,34 dolu olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajında ise 8 milyon 554 bin metreküp su bulunuyor. (DHA)