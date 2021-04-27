TAİB, Biden'ın “soykırım” nitelemesini kınadı

İSTANBUL (AA) – Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB) üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "En hafif tabirle tarihi gerçekleri çarpıtmak olduğuna inanıyor ve kabul edilemez buluyoruz." açıklamasında bulundu.

TAİB, yaptığı açıklama ile ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bunun gerçekleri çarpıtmak olduğunu ve kabul edilemez bulduklarının altını çizen TAİB üyeleri, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir millet, iki devlet' ülküsüyle uzun yıllardan beri süregelen güçlü bir dostlukla bağlı olduğumuz Türk halkının, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ve uluslararası hukuk açısından da geçerliliği olmayan bu ithama maruz bırakılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Asil Türk milleti tarih sahnesinde her zaman barış yanlısı ve hoşgörülü karakteriyle tanınmıştır. Şanla, şerefle dolu tarihi boyunca asla böyle bir insanlık suçu işlememiştir. Bu köklü tarih, asılsız iddialarla karalanamaz.

Kaldı ki, Ermenistan ve soykırım dendiğinde, Azerbaycan halkının yüreğine Ermenistan'ın yaptığı Hocalı Soykırımı’nın acısı düşüyor. Sadece 20’nci yüzyılın değil, insanlık tarihinin tanık olduğu en büyük trajedilerden biri olan Hocalı Soykırımı’nda, Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında yaşayan 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 vatandaşımız katledildi. 1.275 kişi esir alındı ve ne yazık ki, bunların 150'sinden bugüne kadar bir haber alınamadı. Bu insanlık dışı olaydan 487 sivil ağır yaralı olarak kurtuldu."

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Bu acımasız katliamın ve geçtiğimiz yıl Ermenistan'ın Karabağ Bölgesi'ni haksız işgaliyle başlayan, masum sivillere yönelik alçakça saldırılarıyla şiddetini tırmandırdığı savaşın anıları hafızalarımızda bu kadar tazeyken, ABD'nin gündeminde Ermenistan'ın asılsız iddiasının olması, lobi faaliyetlerinin etkisi altında yapılan siyasi bir hamle olduğunu kanıtlar nitelikte.ABD yönetimi soykırıma uğrayan halkların yaralarının sarılmasına aracılık etmek istiyorsa, ilk önce tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan Hocalı Soykırımı'nı ve Ermenistan'ın savaş suçlarıyla dolu sabıkasını konuşmalıdır.

1915 olaylarının arşivlere ve belgelere dayandırılarak, gerçeklerin ışığında ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor, her zaman olduğu gibi bu konuda da Türkiye'nin yanında yer alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."