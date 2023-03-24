Takımın başında Jorge Jesus’u görmek istiyorlar! O kulübün taraftarlarından imza kampanyası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, birçok takımın kendisine gösterdiği ilgiye rağmen Sarı-Lacivertliler’i sezon sonunda Süper Lig’de şampiyonluğa taşımaya odaklanmış durumda. Milli arada hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, özel maçta Rusya Ligi’nin lideri Zenit ile karşı karşıya geldi. Depremzedelere bağışlanacak olan mücadelede 13 bin bilet satıldı. Fenerbahçe’de genç oyuncuların dikkat çektiği karşılaşma 2-2’lik skorla tamamlandı.

GENÇ FENER, ZENIT’İ SALLADI

Fenerbahçe, özel maçta karşılaştığı Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile 2-2 berabere kaldı. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Ogün Kamacı üstlendi. Bilet gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere bağışlanacağı maçta 13 bin bilet satıldı.

Sarı-Lacivertliler maçın 7. dakikasında Mert Hakan’ın golü ile öne geçti. 19. dakikada Zenit’in kazandığı penaltı vuruşunu 21’de Malcom gole çevirerek skora dengeyi getirdi: 1-1. 34. dakikada Fenerbahçe de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Pedro penaltı atışından yararlanamadı. 42’de Zenit Claudinho ile öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı 62. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu Bora Aydınlık, 68’de takımının 2. golünü kaydederek, durumu 2-2’ye getirdi. Müsabakada başka gol olmayınca 2-2’lik sonuçla noktalandı.

Dikkat çekti…

Zenit karşısında Fenerbahçe’nin ilk 11’inde bulunan genç futbolcular dikkat çekti. Sarı- Lacivertliler’de ilk 11’deU19 takımından 17 yaşındaki Ahmet Necat Aydın, 18 yaşındaki Yiğit Efe Demir ve 19 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Jin-Ho Jo mücadeleye başladı. Güney Koreli genç oyuncu Jin-Ho Jo, 62 dakika sahada kalırken, yerini 17 yaşındaki Bora Aydınlık’a bıraktı. 62’de oyuna giren Bora Aydınlık, 68’de maça dengeyi getirerek skoru 2-2 yaptı. Öte yandan Jesus, 85. dakikada 18 yaşındaki oyuncular Ensar Brahic ile Muhammet İmre’ye de görev verdi.

4 GÜNLÜK TATİL BAŞLADI

Jorge Jesus, Alanya maçının ardından milli arada öğrencilerine tek gün izin vermişti. Dünkü Zenit maçı nedeniyle Fenerbahçe’de tatil gecikmeli başladı. Sarı- Lacivertliler, bugün, yarın, pazar ve pazartesi günlerini dinlenerek geçirecek. Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıkları, salı günü yapılacak antrenman ile başlayacak. Derbinin ilk provasında, milli görevde olan 10 futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln, Batshuayi, King ve Oosterwolde yer alamayacak.

İŞTE FENER’İN ZİRVE YOLU

Milli aranın ardından şampiyonluk yarışında kritik viraja girilecek. Sarı-Lacivertliler, 9 puanlık farkı 6’ya indirmeyi başardı. Üstelik Jorge Jesus ve öğrencilerinin 1 maçı da eksik durumda. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle lige dönecek. Galatasaray ise Adana Demir ile oynayacak. Kanarya, bu haftada farkı yine düşürmeyi umuyor. Sonraki hafta rakip Karagümrük, Aslan ise BAY geçiyor.

Fenerbahçe, bir önceki Milli araya, yaniDünya Kupası periyoduna Giresun yenilgisiyle ama lider olarak girmişti. Bu seferki araya ise aynı şekilde Galatasaray, Konya mağlubiyetiyle ama zirvede girmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler içinDünya Kupası dönüşü sancılı olmuş, Trabzon ve Aslan’a yenilerek liderliği kaptırmıştı. Fenerbahçe, Milli aradan sonraki ilk maçında Beşiktaş’ı Kadıköy’de konuk edecek. Sarı- Lacivertliler için artık puan kaybına tahammül kalmadı. Galatasaray ise AdanaDemirspor’u ağırlayacak. Kanarya, ezeli rakibinin, ligin flaş takımı karşısında takılmasını umuyor. Sonraki haftada ise Sarı-Kırmızılılar BAY geçecek. Fenerbahçe, Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu haftanın ardından zirve yarışı veren iki ezeli rakibin maç sayısı eşitlenmiş olacak.

Son maç Aslantepe’de!

Jorge Jesus ve ekibi, Milli aranın ardından ligde ilk 5 haftada İstanbul’dan çıkmayacak. Sonrasında ise peş peşe Sivasspor ve Giresunspor deplasmanları var. Fenerbahçe, 34. haftada Trabzonspor ile Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Ligin son 4 haftasının sadece 2’sinde sahaya çıkacak (Hatay ve Gaziantep maçları hükmen galip olacak) Sarı- Lacivertliler, Antalya’yı ağırladıktan sezonu Aslantepe’de, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray karşısında noktalayacak.

Kupadaki maç 6 Nisan’da

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ertelenen ve belirsizliğini koruyan Türkiye Kupası’nın fikstürünü sonunda açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, çeyrek finalde Kayserispor’la 6 Nisan Perşembe saat 20.30’da Kadıköy’de kozlarını paylaşacak.

ENNER VALENCIA’NIN TEDAVİSİ İYİ GİDİYOR

Ekvadorlu oyuncu, Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanmasına rağmen değişiklik hakkı kalmadığı için kenara gelmemişti. Dizinde iç menisküs yaralanması tespit edilen Valencia’nın tedavisine hemen başlandı. Aradan geçen süreçte, tecrübeli oyuncunun tedaviye olumlu yanıt verdiği ve hızlı bir iyileşme süreci geçirdiği öğrenildi. Golcü futbolcunun bir kez daha MR’ı çekilecek. Ancak şu anki ilerleme, Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabileceğine işaret ediyor.

JORGE JESUS’A 1 MAÇ CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Buna göre; Alanyaspor maçında kırmızı kart göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a 1 maç ceza verildiği duyuruldu.

Başkan Yıldırım Ali Koç’un, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 200 bin TL para cezası verildiği bildirildi.

JESUS İÇİN İMZA KAMPANYASI

1 ayda 3 kupa kaybeden Vitor Pereira ile bir an önce yolların ayrılmasını isteyen Flamengo taraftarı, harekete geçti. Pereira’nın kovulup yerine Jorge Jesus’un getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Organizasyonu başlatan gruptan yapılan açıklamada, “Pereira ile yollar hemen ayrıldıktan sonra kumar oynamadan, Jesus’un göreve getirilmesi gerek. Mister (Jesus), Fenerbahçe’den ayrılmak üzere. Onun gelmesi, bizi yeniden mutlu bir insan haline getirecek” ifadeleri kullanıldı.