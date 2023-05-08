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8 Mayıs 2023
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Takla atan araç dik durdu

Alaturka Online
Alaturka Online
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Feke’nin Kaşaltı Mahallesi’nde ikamet eden Osman Akgül yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, sabah saatlerinde Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı. Takla atan araç, tarlada dik halde durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Osman Akgül’ün yanındaki oğlu Sinan Akgül yaralandı.

Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Alaturka Online
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