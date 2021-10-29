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Taksi bulamayan Ezgi Mola belediye otobüsünden paylaşım yaptı
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.