Taksici kılığında çete kurup turist dolandırdılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde ticari taksi şoförü olarak çalışan ancak; yabancı turistlerin paralarının geçerliliğini kontrol etme bahanesi ile avuç içerinde saklama yoluyla örgütlü şekilde hırsızlık eylemleri gerçekleştiren bir çete tespit edildi.

18 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”, “nitelikli hırsızlık” suçlarını işlediği tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametlerinde bu sabaha karşı baskınlar düzenlendiği belirtildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan dosya kapsamında 6 şüphelinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ara operasyonlar sonucu tutuklandığı belirtildi.