Taksiciden bayan müşterisine dayak





İstanbul Esenyurt’ta taksi şoförü tartıştığı kadın yolcuyu yol ortasında darp etti. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay sabah saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre taksi şoförü ile kadın müşterisi arasında araçta tartışma çıktı.

Şoför aracı durdurup kadının indirmek istedi. Ancak kadın direnince taksi sürücüsünün saldırısına uğradı. Olaya çevredekiler ve o sırada yoldan geçen sağlık görevlileri müdahale etti.

Olay cep telefonuyla görüntülenirken kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)