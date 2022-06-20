Taksiciler AKP’li başkana isyan etti: Ben oturttum seni oraya, benim hakkımı savunacaksın

Rize-Artvin Havaalanı’nda giremeyen taksiciler AKP’li Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya’yı protesto etti. “Oy zamanı geziyorsunuz. Ben oturttum seni oraya. Benim hakkımı savunacaksın” diyen taksiciler ile belediye başkanı arasında tartışma yaşandı.

Elif ÇAVUŞ/RİZE

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Rize-Artvin Havalimanı’ndaki taksi durak haklarının gasp edildiğini belirten Ardeşenli taksiciler, ilçede kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi. Taksiciler daha sonra haklarına sahip çıkılmadığı gerekçesi ile Ardeşen Belediyesi önüne giderek Ardeşen Belediye Başkan Avni Kahya’yı protesto etti.

“BEN OTURTTUM SENİ ORAYA”

Protestonun gerçekleştiği alana gelen Belediye Başkanı Kahya’ya bir taksici “Oy zamanı geziyorsunuz. Ben oturttum seni oraya. Benim hakkımı savunacaksın” diyerek isyan etti.

Başkan Kahya da, “Oy zamanı geziyorsam oy vermezsin bir daha. Sen oturttuysan bu koltuğa geri alırsın.” diye yanıt verdi. Karşılıklı diyaloglar bir süre daha devam ettikten sonra eylem sona erdi.

TÜM İLÇELER DAHİL EDİLSİN

67 kayıtlı taksinin bulunduğu Ardeşen Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mehmet Kuyumcu, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Pazar Taksiciler Kooperatifi ‘ihale yapılsın’ diye direniyor. Biz, Rize bölgesindeki tüm ilçe kooperatiflerinin ortak çalışmasını istiyoruz. Sonuçta Rize-Artvin Havalimanı… Herkesin faydalanmasını istiyoruz.

Pazar Limanı’nda arkadaşlarımız yolcu alma ve bırakmada sorun yaşıyor. Bu durum ilçeleri karşı karşıya getirdi. Belediye başkanıyla konuştuk, en son yardımcı olacağını söyledi. Biz de eylemi sonlandırdık” dedi.

“SIKINTI BÜYÜK, DAHA DA BÜYÜYEBİLİR! TEDİRGİNİZ”

Taksicilerin eylemine destek veren CHP Ardeşen İlçe Başkanı Ömer Faruk Bucan ise

“Rize-Artvin Havalimanı’nda uzun zamandır çözülemeyen durak problemi var. Havalimanı Pazar ilçesi sınırlarında kurulduğu için buradaki taksiciler diğer taksicilerin girmesine müsaade etmiyor. Arabalarının taşlandığını söyleyenler var.

Pazar esnafı ihaleye gitmek istiyor, kim kazanırsa onun taşımacılığı yapmasını istiyor. Madem Rize-Artvin Havalimanı o zaman ortak bir çözüm bulunması lazım. 50 taksiye ihtiyaç varsa, ilçelere bölünsün. Nihayetinde havalimanından çıkan yolcu Rize istikametine de gidiyor, Ayder, Çamlıhemşin istikametine de gidiyor.

Bin yıldır bir arada yaşayan insanlar karşı karşıya gelmiş durumda. Bu sorun çözülmezse görünen o ki, ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak. Bizler de tedirginiz. Taksici esnafı bu problemi kendi aralarında çözemiyorlar ve yetkililerden çözüm bekliyorlar. Sıkıntı büyük, daha da büyüyebilir” dedi.

MHP’Lİ BAŞKAN DA DESTEK VERDİ

Taksici esnafa destek veren Ardeşen MHP İlçe Başkanı Cemil Bayrak da soysal medya hesabından yaptığı açıklama ile taksici esnafına destek verdi. Bayrak, “Ardeşenli bunu hak etmiyor. Artık poz vermeyi, resim çekmeyi bırakın, icraat yapın, Ardeşen’imize sahip çıkın” ifadelerini kullandı.