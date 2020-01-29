Taksiciler yol kesti, evrak sordu!

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İSTANBUL'DA BAZI TAKSİCİLER KENDİLERİNİ POLİS YERİNE KOYDU. ŞÜPHELENDİKLERİ VİP ARAÇLARI DURDURUP "TURİZM BELGENİZ VAR MI" DİYEREK DENETİM YAPTI. GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANINCA HALİYLE ORTALIK KARIŞTI. O TAKSİCİLERE CEZA YAĞDI, CEHENNEM AZABI ÇEKTİRDİKLERİ ŞOFÖRLERSE SHOW HABER'E BAŞLARINDAN GEÇEN AKILALMAZ OLAYI ANLATTI. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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