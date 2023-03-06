Taksiciye hemen geliyorum dedi, 5. kattan düştü

Olay, saat 04.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokak Çamlıkent Sitesinde meydana geldi. Apartmanın 5’inci katında oturan G.A. adlı kadın, kendisini evden alması için taksici B.D.yi aradı. B.D., apartmanın önüne geldi. Alkollü olduğu öne sürülen G.A., balkona çıkıp, hemen aşağıya ineceğini söyledi. Ancak bu sırada B.D., dengesini kaybetti. B.D., aşağıya doğru hızla düşen G.A.yı yakalamaya çalıştı. Ancak G.A., B.D.nin üzerine düştü.

TUTMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞI KIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.A. ve B.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol bacağı kırılan taksi şoförü B.D., tedaviye alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama geçirdiği tespit edilen G.A. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)