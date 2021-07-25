Takside şişeli bıçaklı kavga

Sapanca Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nden İzmit istikametine giden ticari içerisinde bulunan yolcular arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sürücünün taksiyi durdurmasının ardından araçtan inen 2 kişi bira şişesi ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Bu sırada çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışarak, 112 Acil’e haber verdi.

112 Acil ekibi yaralanan A.B. ve R.M.yi ilk müdahaleleri sonrası hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili araçta bulunan diğer 2 kişiyi bilgisine başvurmak üzere Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürürken, soruşturma başlattı.

Yaralanan 2 kişinin akraba oldukları öğrenilirken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçtan inen 2 kişinin birbirlerine saldırması ve sağlık ekiplerinin gelmesi görüntülerde yer aldı. (DHA)