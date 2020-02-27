Taksili hırsızların attığı konuma bu kez polis gitti!

Kağıthane’de önceki gün gece yaşanan bir hırsızlık polisi harekete geçirdi. Sokak üzerindeki bir adrese giren hırsızların; bilgisayar, telefon, ziynet eşyası, cep telefonu çaldığı ihbar edildi.

AYNI TAKSİYLE 3 ADRES

İstanbul Emniyetine bağlı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri çevresindeki kamera kayıtlarını topladı. Yapılan incelemerlerde olay yerinden uzaklaşan bir taksi belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarının devamında, taksideki 2 hırsızın aynı gece iki farklı eve daha girdiği fark edildi. Şüphelilerin adreslerden hırsızlık yaptıkları anlaşılınca, polis taksiyi mercek altına aldı.

KONUM ATARAK ÇALIŞIYOR

Yapılan çalışmalarda, olay gecesi takside çalışan sürücü M.P. gözaltına alındı. Polisin yaptığı sorguda olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. İddiaya göre, hırsızlarla birlikte çalışan taksi sürücüsü, şüphelileri hırsızlık yapılacak adreslere götürüyordu.

Daha sonra ise hırsızlar evlere giriyor, çıktıktan sonra da akıllı telefon üzerinden taksiciye konum atıyorlardı.

ATILAN KONUMA BU KEZ POLİS GİTTİ

Polis ekipleri, hırsızların taksiciye konum atmasını bekledi. Taksicinin telefonuna, “Sana konum atıyorum. Hemen oraya gel” mesajının ardından, Kanarya Sokak üzerinde bir noktanın konumu atıldı. Polis ekipleri taksi ve sivil araçlarla adrese gitti. Taksiciyi bekleyen hırsızlar polisleri karşısında görünce şoka uğradı.

83 SUÇ KAYDI

Şüphelilerden S.Y.’nin 49, M.U.’nun ise hırsızlıktan 34 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.