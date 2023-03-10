Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cerrahpaşa protestosu

Depreme dayanıklı olmadığı için tahliye kararı boşaltılma kararı alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bazı bölümler farklı hastaneye taşınıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın taşınma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa’da devam edecek. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dâhil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir” dedi.

“BİZLERİN YAŞAMLARI, KURDUKLARI DÜZENLERİ GÖZ ARDI EDİLMESİN”

Karar üzerine Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah eylem vardı. Hastanenin bazı çalışanların başka hastanelerde görevlendirileceği iddiası üzerine Sağlı ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri protesto gösterisi düzenledi.

Grup adına basın açıklaması yapan SES Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcisi Muhsin Uysal, “Hepinizin bildiği üzere depreme dayanıksız olduğu bilinen çok sayıda hastane bugüne kadar hiçbir önlem alınmayıp yaşadığımız deprem felaketiyle apar topar oldukça kaotik bir taşınma, birleştirme sürecine girmiş olması hastanelerde çalışan bizleri oldukça endişelendirmiştir” dedi.

Uysal, “Bu planlamalar yapılırken ne hastanemizin fiziki koşulları ne de çalışan sayısı göz önünde bulundurulmayıp hastane yöneticilerimizin dahi fikri alınmamıştır. Biz hastane çalışanları daha bu fikre adapte olamamışken dün itibariyle bizlerin farklı hastanelerde görevlendirileceğimiz bilgisini öğrenmiş bulunmaktayız. Hastanelerimiz olası bir depreme karşı yenilensin, yeniden inşa edilsin ama bütün bu yenilemeler yapılırken o hastanelerin içerisinde çalışan bizlerin yaşamları, kurdukları düzenleri göz ardı edilmesin. Burada bulunan her birimizin evleri, çocuklarımızın okulları çalıştığımız hastanemize göre planlanmıştı” diye konuştu. (DHA)