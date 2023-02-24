Taksim saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

MİT, 13 Kasım 2022’de İstiklal Caddesi’nde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma yürüttü.

Saldırının failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren ve Hassan’ın yurt dışına kaçmasını sağlayan Halil Menci’nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da korunduğu, YPG’nin sözde yöneticileri ile temas halinde olduğu tespit edildi.

MİT’in özel operasyon ekibince hassas takibe alınan Menci, 22 Şubat 2023’te Kamışlı’da gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. (DHA)