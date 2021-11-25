Alaturka OnlineHaberlerGündemManşet Haberler Taksim’de bir araya gelen kadınlar “Zıplamayan Tayyip’tir” sloganı attı! Yazan: Alaturka Online - 25 Kasım 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Taksim Tünel'de bir araya gelen kadınlar "Zıplamayan Tayyip'tir" sloganı attı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #taksim #kadınlar #shorts #protesto #yurttaştv