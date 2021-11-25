Taksim’de bir araya gelen kadınlar “Zıplamayan Tayyip’tir” sloganı attı!

Yazan:
Alaturka Online
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Taksim Tünel'de bir araya gelen kadınlar "Zıplamayan Tayyip'tir" sloganı attı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #taksim #kadınlar #shorts #protesto #yurttaştv

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