Taksim’de çektiği videoyla tepki çeken Lübnanlı yakalandı





Lübnan uyruklu İbrahim H.’nin Taksim’de çektiği ve Tiktok üzerinden paylaştığı video tepkilere sebep olmuştu. Arapça olarak Türk kadınlarına hakaret ettiği öne sürülen İbrahim H.’nin paylaşımı üzerine savcılık harekete geçmiş, soruşturma başlatılmıştı. Polis, Bağcılar’daki adresini belirlediği İbrahim H.’yi gözaltına aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Hakkında “Kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan işlem yapılan İbrahim H.’nin ifadesinde, hakaret amaçlı bir paylaşım yapmadığını, kendisini takip edenleri uyarmak için video çektiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.