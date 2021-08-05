Taksim’de dilendirilen 26 çocuk kurtarıldı

İstanbul Taksim Meydanı’nda dilendirilen çocuklarla ilgili çalışma yapan polis ekipleri yabancı uyruklu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Zorla dilendirilen ve dilendirilmekte kullanılan 26 çocuk ise kurtarılarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

HABIP ATAM

Beyoğlu, Taksim Meydanı’nda çocukların kullanılarak dilendirilmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan denetimlerde, yabancı uyruklu 13 kişi yakalandı.

Taksim Meydanı’nda dilendirilen çocuklar ve dilencilerin yanlarında tuttukları küçük çocuklar ise korumaya alındı. Polis ekiplerince dilendirilmekten kurtarılan 26 çocuk; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir kuruma yerleştirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise, “Çocukları, Beden Veya Ruh Bakımından Kendini İdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Araç Olarak Kullanmak” suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler hakkında sınır dışı işlemi başlatıldığı öğrenildi.