Taksim’de kadınlara polis engeli!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamak için saat 19.00’da İstiklal Caddesi’nde yapılacak olan yürüyüşe katılmak isteyen kadınlar, Taksim’de toplandı.
18.30 itibariyle gruplar halinde gelen kadınlar, ellerindeki pankartlarla Taksim Meydanı’na girmek istedi.
Polis bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne giriş yapılmasına izin vermedi.
Bariyerlerin önünde toplananları da ara sokaklara doğru gönderdi. DHA
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