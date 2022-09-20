Taksim’de Mahsa Emini protestosu: Gözaltılar var

İstanbul Taksim’de aralarında İranlıların da olduğu ‘Mahsa Emini’ protestolarına polis müdahale etti.
İran’ın Tahran kentinde 13 Eylül’de başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisinin gözaltına aldığı Mahsa Emini’nin ölümü İstanbul’da da protesto edildi.
İstiklal Caddesi’nde aralarında İranlıların da bulunduğu protestocular “Mahsa Emini” sloganları attı.
Mahsa Emini’nin ölümünü protesto etmek isteyen bir gruba ise polis tarafından müdahale edildi. İranlı kadın protestocular gözaltına alındı.
İranlılara yönelik polis saldırısına tepki gösteren bir Türk vatandaşının da gözaltına alındığı öğrenildi.