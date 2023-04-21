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20 Nisan 2023
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Taksim’de otelde yangın paniği: Böyle kurtarıldılar

Alaturka Online
Alaturka Online

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı otelde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asansör boşluğundaki atıkların yanmasıyla başlayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Otelin tadilatta olması nedeniyle boş olduğu ve işçilerin kaldığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri inşaatta çalışan ve mahsur kalan 4 işçiyi merdivenle kurtararak aşağıya indirdi.

Dumandan etkilenen işçiler ambulanslarda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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