Taksim’e çıkmaya çalışan gruba polis müdahalesi





1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı çevresi, Atatürk Kültür Merkezi çevresi, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi’ne kadar tüm alan demir bariyerlerle kapattı.

Beşiktaş’ta Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen bir gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.