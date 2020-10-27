Taktiği oyuncular belirler

Beşiktaş, Denizlispor karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadı. Sistem-taktik olarak ve oyun disiplinini iyi uygulayarak galip gelmeyi başardı.

Nedenlere bakacak olursak;

1) Sergen Hoca, antrenör farkını ortaya koydu. Elindeki oyuncuların özelliklerine göre bir sistem ve taktik anlayışı sergiledi. Aklımıza gelen şey ise Yalçın, Beşiktaş’ta futbolcuyken Del Bosque, “Sergen benim sistemime uymuyor, bunu gönderin” demişti. Ama gerçek olan şuydu ki, sistemi ve taktiği oyuncuların yetenekleri, özellikleri ve yaratıcılıkları ortaya koyar. Sergen Hoca da bunu başardı. Elindeki oyuncuların özelliklerine göre oturturmuş olduğu sistemle galibiyette en büyük paya sahip oldu.

2) Aboubakar’ın arkasında, sağında, solunda Larin’i oynatmakla ve üç tane defansif orta saha ile çıkmakla en doğru tercihi yaptı. Atiba kendisine verilen ‘rakip ceza sahasına boş bulduğun anlarda derinlemesine koşular yapacaksın’ görevini başarılı bir şekilde uyguladı. Rakip stoperler Aboubakar ile ilgilenirken Larin ve Atiba’yı hesap edemeyince hoca farkı bir kez daha ortaya çıktı.

3) Beşiktaş’ta artık iki kanat da iyi çalışmaya başladı. Solda N’Sakala neredeyse Caner’i aratmıyor, sağda Rosier de Gökhan Gönül’ü. Kapalı ve katı savunma yapan rakipleri, artık Beşiktaş’ın kanatlardan da çökerteceği ortaya çıkmıştır.

4) Beşiktaş’ın başarılı olduğu bir başka konu ise mükemmel bir kolektif anlayış ve süper bir taktik oyun disiplini. Oyunu neredeyse 35 metre mesafede oynuyorlar. Rakibe pas, kontra ve merkezden hücum yapacak alan bırakmıyorlar. Josef, Doğukan ve Atiba, bütün akınları karşılıyor ve fizik güçleriyle rakibin ataklarını başlamadan durduruyor. Ersin’in gol yemiş olduğu gol çok hatalıydı. Sergen Hoca mutlaka Utku’yu değerlendirmelidir.