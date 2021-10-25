Takviye aşıda İsrail örneği: Felaketi önlediğinin kanıtı

Nüfusunun yarısına üçüncü doz takviye aşı uygulayan İsrail, uluslararası kamuoyunda örnek gösteriliyor. İsrail’de vaka sayıları eylül ayına oranla beş kat düştü.

Sozcu.com.tr

Corona virüsüyle mücadele dünya genelinde devam ederken, İsrail’de salgının gidişatı uluslararası medyanın da gündeminde.

Kış mevsiminde yeni bir dalga endişesini manşetlerine taşıyan İngiliz basını, İsrail’in takviye dozlarla vaka sayılarını kontrol almasını örnek gösterdi. Daily Mail’in haberine göre iki doz aşının koruyuculuk oranı düşmeye başlayınca, İsrailli yetkililer üçüncü doz aşıyı uygulamaya başladı.

VAKALAR 5 KAT DÜŞTÜ



Geçtiğimiz hafta açıklanan son verilere göre ülkede üçüncü doz aşı uygulanan kişi sayısı nüfusun yarısına ulaştı. Vaka sayıları eylül ayına kıyasla beş kat düşerek 1200 seviyesine geriledi. Hastaneye yatış oranları da yarı yarıya düşerken, İngiliz basını bu durumu, “Takviye dozların felaketi önlediğinin kanıtı” şeklinde okuyucularına aktardı.

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