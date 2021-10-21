Takviye Dozlarda Farklı Aşı Kullanımına Onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıya takviye dozlara geçen ay onay vermesinin ardından, Moderna ve Johnson & Johnson’ın aşılarının ek dozlarına da yeşil ışık yaktı. FDA’in kararına göre, kişiler ayrıca takviye dozlarda farklı firmaların geliştirdiği aşılardan birini olabilecek.

Takviye aşıların kimlere uygulanacağıyla ilgili nihai kararı açıklayacak olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri bugün bu konuyla ilgili görüşmek üzere danışman ekibiyle biraraya geliyor.

Takviye doz olarak farklı firmaların aşılarının kullanılması, hem takviye doz sayısının artması hem de bir önceki aşıya karşı yan etki gösteren kişilere farklı bir aşı olma imkanını sunması anlamına geliyor.

Dün akşam saatlerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan FDA yetkilisi Dr. Peter Marks, aynı kişide farklı aşıların kullanılabilmesiyle ilgili olarak, “Bu aşıları karıştırarak kullanabilmek iyi bir şey. Grip aşısında da bunu yapıyoruz. Grip aşısı olanların çoğu hangi marka aşıyı olduklarını bilmiyor” dedi.

Takviye aşı kampanyasıyla ilgili tartışmalar sürüyor

Amerikalı yetkililer ve uzmanlar arasında, takviye doz kampanyasını eleştirenler ise endişelerini dile getirmeye devam ediyor.

Bazı uzmanlar, Başkan Joe Biden yönetiminin geçen ay devreye soktuğu takviye doz kampanyası kapsamında belirlenen hedeflerin belirsiz ve yetersiz olduğu görüşünde.

FDA yetkilileri, şu an 65 yaş üzerindekilere ve kronik rahatsızlığı bulunanlara uygulanan takviye dozların diğer yaş grupları için de onaylama sürecini hızlandırma çabasında olduklarını belirtiyor.

Diğer taraftan, yaklaşık 190 milyon kişinin tam doz Corona virüsü aşısı olduğu ülkede takviye doz kampanyasına geçilmesine uluslararası toplumdan da tepkiler geldi.

Küresel aşı kampanyasına da öncülük etme çabasında olan Biden yönetiminin yurtiçinde takviye doz kampanyasını başlatması, aşıya acil ihtiyaç duyulan diğer ülkelere bağışlanacak aşı dozlarını azaltacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Beyaz Saray’dan bugün yapılan bir açıklamada, ABD’nin diğer ülkelere bağışladığı toplam dozların 200 milyona ulaştığı belirtildi.

Küresel çapta yoksullukla mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu One Campaign’in yöneticisi Tom Hart, birçok diğer yardım kuruluşu yetkilisi tarafından da paylaşılan görüşünü şu sözlerle ifade etti: “Gerçek şu ki, varlıklı ülkeler ne kadar fazla takviye doz kullanırsa, pandemiyi sonlandırma hedefinden o kadar uzaklaşmış oluruz. Bazıları, hem takviye doz kullanıp hem de dünyanın geri kalanına aşı yapabileceğimizi iddia ediyor. Ancak basit bir gerçek var ki, o da takviye dozlar, aşıların en acil ihtiyaç duyulan yerlere ulaşamaması anlamına geliyor.”

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı tam doz Corona virüsü aşısı olmuş durumda ancak ülkelerdeki aşılama oranları gelir düzeyine göre büyük farklılık göstermeye devam ediyor.

“Virüsün yeni varyantları olacak”

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının Corona virüsü aşısı olmasına olumlu bir ilerleme olarak bakılıyor. Ancak yarısından fazlasının hala aşı olmaması ise, pandeminin yayılmaya devam edeceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Uzmanlar, virüsün yayılmaya devam etmesinin, farklı varyantların türemesine de neden olacağına vurgu yapıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, Delta varyantı, virüsün ilk türlerinden iki kat daha bulaşıcı. Virüsün daha ölümcül olacak şekilde mutasyona uğrama olasılığı da var. Ancak uzmanlar, bu olasılığın düşük olduğunun da altını çiziyor.

Virüsün yeni varyantlarının, kişilerin bağışıklık sistemini daha zayıf düşürmesi durumunda, mevcut Corona aşılarının formüllerinin de, grip aşılarında da olduğu gibi, düzenli olarak güncellenmesi gerekecek.