Taleban Barış Anlaşmasını Bozacak İddiası

Amerikan medyasında yer alan bir habere göre, istihbarat raporları Afganistan’da Taleban’ın imzalanan barış anlamasını bozmayı planladığını gösteriyor.

NBC televizyonunda yer alan haberde, ismi açıklanmayan 3 istihbarat yetkilisi, Taleban’ın Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi için anlaşmayı bir güvence olarak gördüğünü, çekilmenin ardından Taleban’ın Afgan hükümetine saldırmayı planladığını söyledi.

Amerika ve Taleban arasında barış anlaşması geçtiğimiz hafta imzalandı. Anlaşmaya göre, Afganistan’daki Amerikan askerleri çekilecek buna karşılık Taleban da Afganistan’da terör gruplarınn örgütlenmesine ve varlık göstermesine müsade etmeyecek ve Afgan hükümetiyle barış sürecini başlatacak.

Anlaşma uyarınca Amerika, önümüzdeki 14 aylık süreç içerisinde bu ülkede bulunan yaklaşık 13 bin askerini geri çekecek.

Anlaşma ayrıca tarafların birbirlerine saldırmaması ve şehir merkezleri ve benzeri alanlarda bombalı saldırılar yapılmamasını da öngörüyor.

Ancak anlaşma imzalanmış olmasına karşın son bir haftada ülkede şiddet olayları hız kesmedi. Buna karşın bölgedeki Amerikan askerleri, herhangi bir operasyon düzenlemediler.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Devam eden şiddet olaylarına rağmen biz halen daha Taleban yönetiminin taahhütlerini yerine getirmek konusunda uğraştığına inanıyoruz. Önümüzde zorlu bir yol var” dedi.

Şiddet olayları sürüyor

Taleban, başkent Kabil’de Cuma günü düzenlenen ve en az 32 kişinin öldüğü, 60 civarında kişinin yaralandığı saldırıyla bir ilgisi olmadığını duyurdu. Daha sonra saldırıyı IŞİD örgütü üstlendiğini açıkladı.

Anlaşma uyarınca, Afganistan hükümetinin hapishanelerdeki 5 bin kadar Taleban üyesini ve örgütün de elinde bulunan 1000 kadar Afgan güvenlik gücünü karşılıklı olarak serbest bırakması öngörülüyor.

Buna karşın Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Washington’a Taleban mahkumlarının serbest bırakılması konusunda bir söz vermediğini açıkladı.