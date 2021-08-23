“Taleban’a Güvenmiyoruz Tahliyelere Odaklandık”

Amerika yönetimi, Afganistan’da devam eden operasyonlarla ilgili olarak günlük basın brifingleri ve değerlendirmelerle bilgiler aktarmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın hafta sonu yaptığı açıklamaların ardından bugün de Beyaz Saray ve Pentagon’da düzenlenen basın toplantılarında tahliye operasyonlarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Afganistan’dan 37 bin kişi tahliye edildi

Pentagon yetkilileri Afganistan’da tahliye işlemlerinin hızlandırılması için takviye helikopterler gönderildiğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, operasyonların hızlandırılması için Kabil’de de belirli noktalara asker göndereceklerini söyledi ancak buna dair bir detay paylaşmadı. ABD’nin Kabil Havalimanı’nda görevli askeri sayısı son olarak 5 bin 800’e yükseldi.

Afganistan’dan resmi verilere göre şu ana kadar 37 bin kişi tahliye edildi. Bunun içerisinde ABD’li diplomatlar ve elçilik çalışanları, ABD vatandaşları, ABD ordusu ve kurumları için çalışmış Afgan vatandaşları ve diğer ülke vatandaşları yer alıyor.

“Taleban’la görüşüyoruz”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’li yetkililerin düzenli olarak Taleban’la görüştüklerini ve tahliye güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Sullivan, görüşmelerin her gün yapıldığını ve Kabil’deki genel durumla ilgili olarak da bilgiler paylaşıldığını belirtti. Ancak görüşmelerin ne seviyede ve kimler tarafından yapıldığına dair bilgi vermedi.







ABD Savunma Bakanlığı ‘da Taleban’la devam eden görüşmelerin havalimanı dışındaki bir alanda yapıldığını söyledi.

Sullivan, Taleban’la görüştüklerini söylemesinin ardından gelen “Taleban’a güveniyor musunuz?” şeklindeki soruya da “Tabi ki güvenmiyoruz bunu başkan da söyledi. Taleban konusunda bir hayal görmüyoruz. Daha önce yaptıkları ortada. Biz tahliye görevimize odaklanmış durumdayız” yanıtı verdi.

“Özel göçmen vizesi almak normalde 18 24 ay sürüyor”

Tahliye işlemlerinde yaşanan sorunlara ilişkin eleştirilere yanıt veren Sullivan, Özel Göçmen Vizesi olarak bilinen SIV’nin normal şartlarda sonuçlanmasının 18 ila 24 ay sürdüğünü hatırlattı. Bu sürecin başında göreve geldikten sonra vizenin sürecinin hızlanması için Senato’dan onay aldıklarını söyledi. Trump yönetimini de eleştiren Sullivan, Trump yönetiminin Afganistan’da ABD ordusu ve kurumlarıyla çalışan kişilerin vize işlemleri konusunda hiçbir şey yapmadıklarını vize işlemlerinin kendileri Beyaz Saray’a geldikten sonra hızlandırıldığını söyledi.

Pentagon’da öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine John Kirby, Türk askerlerinin Kabil Havalimanı’nda önemli bir görev üstlendiğini ve ABD ordusuyla koordineli şekilde çalışmasının devam ettiğini söyledi.