Taliban duyurdu: Bazarak’a doğru ilerliyoruz

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, halen direnen tek vilayet olan Pencşir’in yönetim merkezine doğru ilerlediğini duyurdu. Daha önce Taliban’ı yalanlayan Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’nden henüz bir yanıt gelmedi.

Sozcu.com.tr

Taliban sözcüsü Bilal Karimi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, eyalet başkenti Bazarak yakınlarındaki Rukhah ilçe merkezinin ve polis karargahının düştüğünü ve muhalif güçlerin zaiyata uğratıldığını söyledi.

Bu açıklama hakkında muhalif güçlerin oluşturduğu Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’nden (NRFA) bir yanıt gelmedi. NRFA kısa süre önce “dikkat dağıtıcı” mesajlar yaymaya çalışan Taliban’a bağlı güçlerin vadinin başka bir yerinden geri ittiğini açıklamıştı.

Bununla birlikte İtalyan yardım grubu Emergency, Taliban savaşçılarının Pencşir Vadisi içindeki Anabah bölgesinde işlettiği hastaneye ulaştığını açıkladı.

Taliban’ın Katar’da bulunan ofisinde Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulunan örgüt sözcüsü Muhammed Süheyl Şahin de Pencşir’in Taliban’ın kontrolü altında olduğunu belirtip eyaletin “neredeyse tamamının” ellerine geçtiğini açıkladı.

NRFA Sözcüsü Fehim Daşti ise bu açıklamayı yalanladı ve Taliban’a bağlı güçlerin eyaletten çıkarılıp çok sayıda esir alındığını ifade etti. Pazar günü paylaştığı bir tweetinde ise 6 yüz Taliban savaşçısının öldürüldüğünü belirtti.

“TALİBAN ÇEKİLİRSE SAVAŞI DURDURMAYA HAZIRIZ”

NRFA lideri Ahmed Mesud Facebook’ta yaptığı paylaşımında Taliban’ın Pencşir’den çekilmesi durumunda müzakere masasına oturabileceklerini açıkladı.

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’nin prensipte mevcut sorunları çözmeyi, çatışmayı derhal sona erdirmeyi ve müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiğini ifade eden Mesud, “NRFA, kalıcı bir barışa ulaşmak için, Taliban’ın Pencşir ve Andarab’daki saldırılarını ve askeri hareketlerini sonlandırması şartıyla savaşı durdurmaya hazır” dedi.

15 Ağustos’ta Kabil’e girerek ülke yönetimine el koyan Taliban, Sovyetler Birliği gibi Pencşir Vadisi’nin kontrolünü ele geçirememişti. Taliban kaynakları cuma akşamı Pencşir’in düştüğü haberlerini yaymış ve Kabil’de silahlarla yoğun kutlama atışları yapıldığı duyulmuştu.

Mesud, başlangıçta Taliban ile müzakere edilmiş bir anlaşma için çağrıda bulunmuş ve görüşme girişiminde bulunulmuştu. Fakat bir anlaşmaya varılamamıştı.

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