Taliban Kabil’e ilerliyor, Türk askerine yönelik tehdit artıyor

Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban güçleri, başkent Kabil yakınlarında bir vilayet merkezini daha ele geçirdi. Taliban, eğer Kabil’e ulaşırsa buradaki Türk askerleri için büyük bir risk oluşturabilir.
ABD güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürüyor. Kısa sürede 8 vilayeti ele geçiren Taliban askerleri rotayı Kabil’e çevirdi. Taliban, son olarak Başkent Kabil’den 200 kilometre uzaklıktaki Baglan vilayetinin başkenti Pul-i Humri de Taliban’ın kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Kentin resmi binalarına ve valilik binasına Taliban bayrağının asıldığı bildirildi.
ABD’nin önde gelen yayın kurumlarından Washington Post’a konuşan ABD’li askeri yetkililer, yakın zamanda başkent Kabil’in kontrolünün Taliban’a geçebileceği uyarısında bulundu.
8 VİLAYET MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ
Taliban güçleri, son dört günde toplam sekiz vilayet merkezini ele geçirdi. Örgüt, bu bölgeleri alarak Kabil üzerinde kurduğu baskıyı da artırıyor. Özbekistan sınırındaki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif’e yönelik ilerleyişini sürdüren Taliban, eğer burayı ele geçirirse, Kabil yönetiminin direnişi daha da zor hale gelecek.
Taliban’ın Kabil’e doğru ilerleyişini sürdürmesi, Kabil’de bulunan Mehmetçik için de tehdit oluşturuyor. ABD’nin ülkeden çekilmesinin ardından, Türkiye, Kabil’de havaalanının güvenliğini lojistik ve finansal destekle sağlayabileceğini NATO’ya iletmişti. Dağlık bir bölgede yer alan, deniz ulaşımı olmayan ve karayollarında ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunan Afganistan’ın dış dünyayla bağının kurulabilmesi için bu havalimanı hayati bir role sahip. Kabil Havalimanı, çekilme sonrası güvenliğin sağlanması konusunda da öncelikli yerler arasında yer alıyor. Öte yandan, ülkeye yapılan tüm insani yardımlar da bu havalimanı üzerinden gerçekleştiriliyor.
TÜRKİYE, KABİL’DEKİ GÖREVİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Türkiye, ABD ve NATO’nun çekilmesinin ardından Afganistan’daki güçlerini tutarak, Kabil’deki havalimanının güvenliğini sağlamaya devam etmeyi önerdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7 Haziran’da Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Afganistan konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve Türkiye’nin öne sürdüğü şartların sağlanması halinde havalimanının güvenliği için asker tutulmaya devam edilebileceğini söyledi.
Akar, “Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan’da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz” dedi.
Halen havalimanının askeri kısmının işletmesinden de Türkiye sorumlu.
Yani eğer Taliban güçleri Kabil’in merkezine ilerleyişi sürdürürse, Mehmetçikle karşı karşıya gelmesi söz konusu olabilir.
NELER OLUYOR?
ABD, 11 Eylül saldırıları ardından 2001 yılında Afganistan’a girmiş, 10 bin askerinin barınabileceği dev bir üs kurmuştu.
11 Eylül 2001’de ABD’de düzenlenen saldırılarda 3 bin kişi hayatını kaybetti.
Kaçırdıkları üç yolcu uçağıyla Dünya Ticaret Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı’nı hedef alan korsanların ele geçirmeye çalıştığı bir diğer uçak ise Pennsylvania’da bir tarlaya düştü.
Kısa süre içinde bu saldırılardan İslamcı El Kaide’nin lideri Usame bin Ladin sorumlu tutuldu.
Afganistan’ı yöneten ve bin Ladin’i koruyan radikal İslamcı örgüt Taliban, onu teslim etmeyi reddetti.
Saldırıdan bir ay sonra ABD Afganistan’da hem El Kaide hem de Taliban’a yönelik hava saldırılarına başladı.
ABD’nin saldırılarına dayanamayan Taliban, bölgedeki etkisini yitirirken, rejim savaşçıları Pakistan’a kaçtı. 2004’te ABD’nin desteklediği bir hükümet göreve geldi ancak Taliban’ın saldırıları devam etti. Örgüt yeniden güçlenirken Afgan ordusuna yardım eden uluslararası koalisyon bu tehditlere karşı mücadele ederken zorlanmaya başladı.
ANLAŞMA İMZALANDI
Şubat 2020’de ABD ve Taliban, “Afganistan’a barış getirmek için” bir anlaşma imzaladı.
Yıllar süren müzakerelerden sonra varılan anlaşmaya göre ABD ve NATO müttefikleri tüm askerlerini geri çekecek, bunun karşılığında ise Taliban kontrol ettiği bölgelerde El Kaide veya diğer radikal grupların faaliyet göstermesine izin vermeyecekti.
Geçen yılki müzakereler kapsamında Taliban ve Afgan hükümeti savaş esirlerini karşılıklı olarak serbest bıraktı.
5 binden fazla Taliban militanı bu anlaşmada salıverildi.
ABD Taliban’a yönelik yaptırımlarını kaldırma ve BM’nin ayrı yaptırımlarını da kaldırmak için girişimde bulunma sözü verdi.
Afgan hükümetinin varlığı olmadan doğrudan Taliban ile müzakere eden ABD’nin eski başkanı Donald Trump, anlaşmayı duyururken “Bunca yıldan sonra insanlarımızın eve geri dönme zamanı geldi” demişti.