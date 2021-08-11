Taliban Kabil’e ilerliyor, Türk askerine yönelik tehdit artıyor

Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban güçleri, başkent Kabil yakınlarında bir vilayet merkezini daha ele geçirdi. Taliban, eğer Kabil’e ulaşırsa buradaki Türk askerleri için büyük bir risk oluşturabilir.

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ABD güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürüyor. Kısa sürede 8 vilayeti ele geçiren Taliban askerleri rotayı Kabil’e çevirdi. Taliban, son olarak Başkent Kabil’den 200 kilometre uzaklıktaki Baglan vilayetinin başkenti Pul-i Humri de Taliban’ın kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Kentin resmi binalarına ve valilik binasına Taliban bayrağının asıldığı bildirildi.

ABD’nin önde gelen yayın kurumlarından Washington Post’a konuşan ABD’li askeri yetkililer, yakın zamanda başkent Kabil’in kontrolünün Taliban’a geçebileceği uyarısında bulundu.

8 VİLAYET MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

Taliban güçleri, son dört günde toplam sekiz vilayet merkezini ele geçirdi. Örgüt, bu bölgeleri alarak Kabil üzerinde kurduğu baskıyı da artırıyor. Özbekistan sınırındaki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif’e yönelik ilerleyişini sürdüren Taliban, eğer burayı ele geçirirse, Kabil yönetiminin direnişi daha da zor hale gelecek.

Taliban’ın Kabil’e doğru ilerleyişini sürdürmesi, Kabil’de bulunan Mehmetçik için de tehdit oluşturuyor. ABD’nin ülkeden çekilmesinin ardından, Türkiye, Kabil’de havaalanının güvenliğini lojistik ve finansal destekle sağlayabileceğini NATO’ya iletmişti. Dağlık bir bölgede yer alan, deniz ulaşımı olmayan ve karayollarında ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunan Afganistan’ın dış dünyayla bağının kurulabilmesi için bu havalimanı hayati bir role sahip. Kabil Havalimanı, çekilme sonrası güvenliğin sağlanması konusunda da öncelikli yerler arasında yer alıyor. Öte yandan, ülkeye yapılan tüm insani yardımlar da bu havalimanı üzerinden gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE, KABİL’DEKİ GÖREVİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Türkiye, ABD ve NATO’nun çekilmesinin ardından Afganistan’daki güçlerini tutarak, Kabil’deki havalimanının güvenliğini sağlamaya devam etmeyi önerdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7 Haziran’da Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Afganistan konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve Türkiye’nin öne sürdüğü şartların sağlanması halinde havalimanının güvenliği için asker tutulmaya devam edilebileceğini söyledi.

Akar, “Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan’da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz” dedi.