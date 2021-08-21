TALİBAN KABİL’E İLK KEZ GİRDİĞİNDE (1996) “BİR CÜNEYT ÖZDEMİR BELGESELİ”





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Sizleri çok özel bir belgesel ile buluşturuyoruz. Cüneyt Özdemir, Taliban’in ilk kez hükümete geldiği 1996 senesinde gittiği Kabil yolculuğunu, Taliban’in Kabil’i yeniden ele geçirdiği bu günlerde anlatıyor. 1996 senesinden görüntüler ve röportajlar ile bugünlere ışık tutuyor. 1996’daki Afganistan ile bugünki arasında ne farklar var? O günlerde halk, Taliban’ı nasıl görüyordü? Bir gazetecinin gözünden savaşı ve o bölgedeki insanları görmek ne anlama geliyor? Cüneyt Özdemir, ‘TALİBAN KABİL'E İLK KEZ GİRDİĞİNDE (1996)’ ile karşınızda. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir