Taliban, kız öğrencilerin ortaokula gitmesini yasakladı

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, kız çocuklarının ortaokula gitmesini yasakladı. Ülkede kadın öğretmenlerin geleceği ise hala soru işareti…

Bu yıl Taliban yönetiminde okulları açan Afganistan’da kız çocuklarının ortaokula gitmesine müsaade edilmedi. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, bu durum Taliban yönetiminin kız çocuklarının okula gitmesini engelleyeceği yönündeki korkuları artırdığı ifade edildi.

Taliban tarafından yayımlanan yeni duyuruda, erkeklerin aradan sonra okullarına geri döneceği ifadeleri yer alırken, kız çocuklarından söz edilmedi. Açıklamada, “Bütün erkek öğretmenler ve öğrenciler eğitim kurumlarına devam etmelidir” denildi. Taliban kontrolü ele geçirdiğinden beri kız öğrencilerin ve öğretmenlerin geleceğine dair herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

Birleşmiş Milletler, Afganistan’daki kız çocuklarının geleceği için “derin endişe duyduğunu” açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), “Tüm kız çocuklarının daha fazla gecikme olmadan eğitimlerine devam edebilmeleri çok önemlidir. Bunun için kadın öğretmenlere de ihtiyacımız var” dedi. Taliban ise bugüne kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ‘ılımlı’ mesajlar vermesine rağmen, hayata geçirdiği aksiyonlar bunun tam tersine işaret ediyor.

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