‘Taliban mensubu İnönü Üniversitesi’nden kabul aldı’ iddiası! Rektörlükten açıklama

‘Bir Taliban mensubunun Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığı’ iddiası üzerine İnönü Üniversitesi Rektörlüğü; Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na giren ve sınav sonucuna göre yerleşmeye hak kazanan öğrenci sayısının 105 olduğunu açıkladı. Üniversiteye şu ana kadar ön kayıt yaptıran öğrenci sayısının ise 64 olduğu belirtildi.

Türkiye’de birçok üniversitede YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile üniversitelere yüzde 31 oranında yabancı öğrenci alınacak. 2021-2022 yılında YKS ile 988 bin 210 öğrenci alınırken yüzde 31 oranla 306 bin 354 yabancı uyruklu öğrenci alınacak olması başta öğrenciler olmak üzere eğitim camiası ve birçok vatandaşı tedirgin ediyor.

74 vakıf üniversitesi, 129 devlet üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 207 üniversitesi bulunan Türkiye kapılarını yabancı uyruklu öğrencilere açtı.

Türkiye genelinde yüzde 31 oranla yabancı öğrenci öğrenim görecekken yüzde 51,88 oranla en fazla yabancı uyruklu öğrenci ağırlayacak illerin başında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi geliyor.

Bartın Üniversitesi yüzde 48,01, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yüzde 47,28, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi yüzde 47,27 ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yüzde 46,20 oranla yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görecek. Yabancı uyruklu öğrencilere verilen kontenjanın yüksek olması tepkiyle karşılandı.

GÜNDEMİ SARSAN İDDİA

Bir televizyon röportajı sırasında tesadüfen ortaya çıkan bir konu yabancı öğrencilerle ilgili güvenlik soruşturmalarının yeterince ayrıntılı yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Afganistan’daki silahlı bir Taliban mensubunun röportaj sırasında Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını açıklaması büyük dikkat çekti.

“105 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEYE HAK KAZANDI”

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim – öğretim yılı İnönü Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (İNÜ-YÖS), Afganistan’da Maarif Vakfı Türk Okullarında, 4 ayrı merkezde 19 Haziran 2021 tarihinde yapıldığı belirtildi. Bu sınav merkezlerinin Kabil, Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat şehirleri olduğu ifade edildi.

Bu sınava giren öğrencilerin büyük bir kısmının Türk okullarının kendi öğrencilerinden oluştuğu da kaydedildi. Sınava giren Afganistan uyruklu öğrenci sayısının 384 olduğu, sınav sonucuna göre yerleşmeye hak kazanan öğrenci sayısının ise 105 olduğu aktarıldı. Üniversiteye şu ana kadar ön kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 64 olarak açıklandı.

“BUNDAN SONRAKİ SÜREÇLERİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Uluslararası öğrencilerin vize işlemleri ve güvenlik araştırmalarının ilgili devlet kurumları tarafından yapıldığını ve bu sürecin üniversite ile iş birliği halinde yürütüldüğünü belirten İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, “Güvenlik sorunu olan öğrenciler vize alamamakta veya vize alsa bile öğrencinin yasa dışı durumu saptandığında öğrenciliği sonlandırılmaktadır. Konu ile ilgili olarak üniversitemiz bundan sonraki süreçleri yakından takip edecektir” dedi.

“KAYITLARI, GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA YAPILACAK”

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır. İnönü Üniversitesi olarak konuyu yakından takip etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Taliban’dan Kabil Havalimanı’nın güvenliği ile ilgili açıklama İlginizi Çekebilir BM: Taliban’ın insan hakkı ihlalleri ile ilgili raporlar var