“Taliban, Raşit Dostum’un villasını ele geçirdi” iddiası

Afganistan’da batılı güçlerin bölgeyi terk etme süreci hız kazanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu… Görüntülerde Taliban’ın, Türkiye ile yakın bağlantısı da bulunan Raşit Dostum’un evini ele geçirdiği görülüyor.

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11 Eylül saldırılarının ardından bölgeye gelen ABD önderliğindeki batılı güçlerin ülkeden ayrılmaya başlamasıyla birlikte Taliban’ın etkisini artırdığı Afganistan’dan yeni görüntüler geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ve izlenme rekoru kıran görüntülerde Taliban güçlerinin ABD ve Türkiye ile yakın temasta olan General Raşit Dostum’un villasını ele geçirdiği görülüyor. Görüntülerdeki evin Dostum’un lüks villası olduğu öne sürülürken Taliban mensuplarının ülkenin kuzeyinde bulunan Dostum’un lüks villasını talan etmesi dikkat çekti.

Görüntülerde altın varaklı koltuklara oturan Taliban mensupları, kanepelerde yayılarak konuşuyor. Bazı Taliban mensuplarının ise altın işlemeli çaydanlık ve diğer eşyaları incelediği de görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Dostum’un Taliban’ın lüks villaya giriş yapmadan önce kaçmış olabileceğini yazdı.

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