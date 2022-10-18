Taliban sözcüsü Diyarbakır’da konuştu: Kürdistan’ı tanıyoruz

Alimler ve Medreseler Birliği’nin Diyarbakır’da iki gün boyunca düzenlediği konferansa davetli olarak katılan Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, toplantı sonrasında Erbil merkezli Rudaw TV’ye açıklamalarda bulundu. Mücahid, “Biz Kürdistan’ı tanıyoruz” dedi. ABD’yi ise artık düşman olarak görmediklerini söyledi.

Özgür CEBE

Diyarbakır‘da iki gün süren Alimler ve Medreseler Birliği toplantısına davetli olarak katılan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kürdistan’ı tanıdıklarını ve bunun İslam devletlerinin bir sorunu olduğunu ifade etti.

Mücahid, “Kürdistan konusu İslam devletlerinin sorunlarından bir tanesidir. İnşallah bu soruna da bir çözüm yolu bulunur. Ama en önemlisi Müslümanların birliğidir ki İslam alimleri üzerinden bu konuda ilerleme sağlanıyor. İslam alimlerinin engin bilgisi sayesinde, İslam aleminin ve sizlerin (Kürtler) sorunları en iyi şekilde çözülebilir” diye konuştu.

“İNGİLİZLER BU MİLLETLER ARASINDA ÇELİŞKİ YARATMAK İSTEDİ”

“Kürdistan coğrafyasının varlığını kabul ediyor musunuz?” sorusuna Zabihullah Mücahid şöyle yanıt verdi:

“Evet, biz Kürdistan’ı tanıyoruz. Çünkü Kürt arkadaşlarımız var ve onlarla ilişki içerisindeyiz. Ancak şunu belirtmek istiyorum; bu ziyaretimizin siyasi konulardan uzak olmasını ve ilim, alim ve medreselere odaklanmamızı istiyorum.

Diğerleri siyaset konusu, daha sonra bu konular değerlendirilebilir. Kürdistan konusu sadece Kürtlerin sorunu değildir. İngilizler İslam karşıtı planlarını hayata geçirmeye başladıktan sonra ilk önce İslam’ın en önemli milletleri Araplar da dahil, arasında çelişkiler yaratarak bir çok sorunla yüz yüze bırakmak istedi.

İslam toplumunun en önemli milletleri Kürtler, Türkler, Beluçlar, Puştinlerdi. Ancak İngilizler bu milletler arasında çelişki yaratmaya çalıştı. Ama umuyorum ki biz bu çelişkilerin derinleştirilmesini engeller ve Müslümanların birliğine doğru adımlar atarız.

Maalesef şu ana kadar Kürdistan Bölgesini ziyaret edemedik. Çünkü savaş halindeydik. Ancak tüm İslam ülkelerini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Şükür Yüce Rabbimize ki Afganistan’da güvenlik ve istikrar hakim olmuştur. Afganistan ABD‘nin işgalinden kurtarıldı ve iktidara güçlü bir hükümet geldi. Ülke emin ve bilgili bir iktidar tarafından yönetiliyor.”



“ABD’Yİ ARTIK DÜŞMAN STATÜSÜNDE GÖRMÜYORUZ”

Doha Antlaşması’ndan sonrası ülkeden çıkan ABD güçlerini düşman statüsünden çıkardıklarını ifade eden Mücahid sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, Amerika’yı artık düşman statüsünde görmüyoruz. Afganistan bu savaşta yer alan ülkelerle bile yeni bir sayfa açmak istiyor, ama Amerikaların bize yaklaşımları hala pek dostane değil, Doha Anlaşması’nı daha uygulamadılar. Bankalarımızın sistemlerine, paramıza bloke koymuşlar.

Yönetimdeki üst düzey liderlerimizin seyahat etmelerini kısıtladılar, bunu daha kaldırmadılar. Ambargo uygulaması devam ediyor. Biz bunun kaldırılması için çalışıyoruz. Türkiye’yi dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz. Afganistan’la Türkiye arasından tarihten beri çok yakın dostluk ve akrabalık bağları var.

Kültürel dini ve tarihi bağları ve ilişkileri var. Türkiye sürekli Afganlara destek vermiş ve kötü günlerinde yanlarında olmuş. Türkiye’ye dost ve kardeş bir ülke alarak bakıyoruz.” ifadeleriyle Türkiye’ye politikalarını özetledi.

Kürt sorunun şiddet olmadan barışçıl bir şekilde çözülmesinden yanayız. Bölgede bir “Kürdistan” fikri konusunda hükümetimiz henüz yetkin bir pozisyonda değildir. Bu sorun bölge ülkelerine taalluk eden bir sorundur.

Afganistan İslam Emirliği bu konuda, henüz yetkin bir pozisyona sahip değildir. Biz hakların tanınmasından yanayız, çatışma ve savaşlardan yana değiliz, çünkü bu kötü sonuçlar doğurur.”

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