Taliban tarafından başından vurulmuştu… Nobel Ödüllü Malala’dan Afganistan açıklaması

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, Taliban tarafından 5 yıl önce başından vurularak yaralanmıştı. Bugün Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından konuştu.

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Kadınların ve kız çocuklarının eğitimini alenen savunduğu için Taliban tarafından başından vurulan Pakistanlı aktivist Malala Yousafzai, grubun Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinden dolayı ‘şokta’ olduğunu dile getirdi.

24 yaşındaki kadın, “kadınlar, azınlıklar ve insan hakları savunucuları için derinden endişe duyduğunu” söyledi ve dünya liderlerine ‘daha fazla müdahalede bulunmaları için’ seslendi.

Yousafzai, “Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesini tam bir şok içinde izliyoruz. Küresel, bölgesel ve yerel güçler derhal ateşkes çağrısı yapmalı, acil insani yardım sağlamalı, mültecileri ve sivilleri korumalıdır” dedi.

Yousafzai, 2008 yılında, Pakistan’ın Swat Vadisi, Taliban tarafından ele geçirildiğinde ve kızların okula gitmesi yasaklandığında, bölgeden kaçmak zorunda kalmıştı. Kadınların eğitiminin önemi hakkında tüm halkın önünde konuştuğu için Ekim 2012’de henüz 15 yaşındayken, maskeli bir Taliban militanı tarafından vurulmuştu.

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