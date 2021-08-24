Taliban uyarıda bulunmuştu! Biden’ın tahliye kararı belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden’ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan’dan çekileceği son tarih olan 31 Ağustos’a bağlı kalmaya karar verdiğini açıkladı.

Afganistan’da tahliye çalışmaları devam ederken, Başta AB olmak üzere birçok ülke tahliyelerin 31 Ağustos’tan sonra da devam etmesi konusunda baskıyı sürdürüyor.

TARİHE BAĞLI KALINACAK

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden’ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, Afganistan’daki tahliyeleri 31 Ağustos’tan sonra uzatmamaya karar verdiğini ve ABD birliklerinin Afganistan’dan çekileceği son tarihe bağlı kalacağını belirtti.

ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMASINI İSTEDİ

Yetkili, Biden’ın bu kararı ülkede daha uzun süre kalmanın güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak aldığını açıklarken, Biden’ın bu sürenin uzaması halinde acil durum planı hazırlanmasını istediğini belirtti.

TALİBAN KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD’ye Afganları ülkeden gitmeye teşvik etmeme çağrısı yaparak, “Beraber yaşayalım, bizim için savaş bitti” dedi.

Kaos ortamı nedeniyle Afganistan vatandaşlarının Kabil Havalimanı’na gitmelerine artık izin vermediklerini belirten Mücahid, yabancı güçlerin Afganistan’ı terk etmesi için verilen son tarih olan 31 Ağustos’un uzatılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı. İHA

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