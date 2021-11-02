Taliban yönetiminde 9 yaşındaki çocuğu 55 yaşında adamla evlendirildi

ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN International, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yaşanan insani krizi bölgeden yayınladı. İnsanların çaresizlikten çocuklarını satışa çıkardığı ülkede, henüz reşit bile olmayan çocuklar zorla evlendiriliyor.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International’dan Anna Coren, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yaşanan insani krizi haber yaptı. Afganistan’a giden Coren, çaresiz ailelerin hayatta kalabilmek için genç kızlarını satmak zorunda kaldığını aktardı.

Coren, daha önce Birleşmiş Milletler’in de gıda ve sağlık malzemesi kıtlığının kapıda olduğunu bildirdiği Afganistan’da halkın çaresizlikten sahip oldukları her şeyi satmaya başladığını aktarırken, buna genç kızların hatta küçücük çocukların da dahil olduğunu bildirdi.

Habere göre, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından döviz kurlarının yükselişe geçmesi ve ülkede ekonomik sıkıntıların baş göstermesi nedeniyle insanlar çaresizlikten çocuklarını satacak duruma gelmiş. CNN’den Coren, 9 yaşındaki bir çocuğun evlenmek için 55 yaşında bir adama satıldığına şahit olduğunu belirtti.

9 yaşındaki kızın ailesinin Taliban rejiminin köylerinde yıkıma yol açmasının ardından zorunlu olarak göç ettiği ve babasının da bir süredir işsiz olduğu belirtildi. Diğer çocuklarını yaşatabilmek için 9 yaşındaki kızlarını satma kararı vermiş. Kızını satmak zorunda kalan baba CNN’e yaptığı açıklamada, ‘Param yok, işim yok, yiyecek yemeğimiz yok, kızımı satmak zorunda kaldım evet. Başka yolu yoktu.’ dedi. Kızını 2100 Afgani yani yaklaşık 23 dolara satan aile ise geleceklerinden endişeli…

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