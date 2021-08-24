Taliban’dan Kabil Havalimanı’nın güvenliği ile ilgili açıklama

Taliban tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin gelecekte kimin tarafından sağlanacağı ile ilgili tartışmalara açıklık getirildi.

Sozcu.com.tr

Afganistan’daki gelişmeler için acil toplanma kararı alan G7 zirvesi öncesi Taliban tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mujahid, ülkedeki bankaların yarından itibaren açılacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTELER EĞİTİME DEVAM EDECEK

Üniversitelerin eğitim vermeye devam edeceğini belirten sözcü, Ulusal televizyon ve radyo için de aynı durumun söz konusu olduğunun altını çizdi.

Sözcü kadınların işlerine dönebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtirken, ‘Elçilik binalarının kapatılmasını veya çalışmalarını durdurmalarını istemiyoruz. Güvenliklerini garanti ediyoruz’ dedi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Mujahid, ‘Kabil Havalimanı’ndan tahliyeler tamamlandığında havalimanının güvenliğini biz sağlayacağız” dedi. Taliban sözcüsü ayrıca tahliyelerin 31 Ağustos itibari ile sonlanması gerektiğini belirterek, “Tahliyelerin 31 Ağustos’ta tamamlanmasını istiyoruz. Sürecin uzamasına dair bir anlaşmaya varmadık’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin Afganistan’da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söylemişti.

TÜRK ASKERİ GÖREV YAPACAKTI

Türkiye’nin ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinde planlamaya başladığı Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlama görevi, Taliban’ın kentin kontrolünü ele geçirmesiyle askıya alındı. Kabil Havalimanı’nın askeri kısmının işletmesi ve iç güvenliğinden sorumlu olan Türk askeri, havalimanının korumasını devralırken, burada halihazırda görev yapan ABD askerinin “yerinde değiştirme” denilen devir teslim için bir süre daha görev yapması planlanıyordu.

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