Taliban’dan kaçan Afgan askerleri Tacikistan’a sığındı

ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreci devam ederken, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki çatışmalar giderek şiddetini arttırıyor. Tacikistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın kuzeyinde hem Tacikistan hem de Çin sınırında bulunan Badakshan vilayetindeki 6 kilit bölgeyi ele geçirmesinin üzerine bin 37 Afgan askerinin Tacikistan’ın izniyle sınırı geçerek ülkeye sığındığı bildirildi.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Afgan yetkili de Tacikistan’a geçişleri doğrulayarak, “Taliban tüm yolları kesti ve bu insanların sınırı geçmekten başka gidecek yerleri yoktu” ifadesini kullandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün Tacikistanlı mevkidaşı Emmali Rakhmon ile gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Afganistan’ın Tacikistan sınırındaki kuzey bölgelerindeki durumun ele alındığı belirtildi.

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