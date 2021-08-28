Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’da Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık çalışanlarının görevlerine dönmeye çağırıldığını duyurdu.

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Afganistan’dan Taliban’dan kadın sağlık çalışanlarına “işe dönün” çağrısı geldi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık çalışanlarının görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.

Zabihullah paylaşımında, “Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları görevlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor” ifadelerini kullanarak Taliban yönetiminin kadınların çalışmalarına yönelik bir sorunu olmadığını vurguladı.

KADIN HAKLARIYLA İLGİLİ ENDİŞELER ARTIYOR

Mücahid daha önce yaptığı açıklamada, Taliban’ın ülkedeki kontrolü geçirmesinin ardından kadınların “şimdilik” güvenlik gerekçesiyle evde kalmaları gerektiğini belirtmiş, bu durumun “geçici” olduğunu vurgulamıştı. Mücahid, “Güvenlik güçlerimiz kadınlarla nasıl konuşulacağı konusunda eğitimli değil” ifade ederken, kadınların işten çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını söylemişti. Ancak tüm bu açıklamalar rağmen, Afganistan’da kadın hakları konusunda hak ihlalleri gün geçtikçe artıyor.

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