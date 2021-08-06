Taliban’dan üst düzey isme suikast

Taliban, Afganistan hükümetinin en üst düzey medya ve enformasyon yetkilisine başkent Kabil’de suikast düzenledi.

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Taliban sözcüsü, Hükümet Medya ve Enformasyon Merkezi’nin (GMIC) direktörü Dawa Khan Menapal’i öldürdüklerini açıkladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de bu iddiayı doğruladı.

Menapal, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin basın sözcüsü olarak da görev yapmıştı.

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilme kararı vermesiyle, Taliban harekete geçmiş, sınır kapıları dahil olmak üzere birçok bölgeyi ele geçirmeye başlamıştı.

Saldırılarını da artıran Taliban, son olarak Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi’nin başkent Kabil’deki konutunu hedef alarak 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

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