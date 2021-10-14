Taliban’dan üst düzey yetkili Türkiye’ye geliyor

Taliban’dan üst düzey bir heyetin Türkiye’ye geleceği açıklandı. Afganistan’ın Dışişleri Bakanı olarak görev alan Muttaki’nin heyete liderlik ettiği kaydedildi.

Sozcu.com.tr

ABD önderliğindeki batılı güçlerin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte insanlık dramının yaşandığı ülkede yönetimi ele geçiren Taliban’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Büyük bir siyasi krizin ve ekonomik darboğazın içindeki Taliban’dan üst düzey bir heyetin Türkiye’de resmi temaslarda bulunacağı açıklandı.

Henüz birçok batılı ülke tarafından tanınmayan Taliban’ın Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki’nin bugün bir heyet eşliğinde Türkiye’ye geleceği açıklandı. Sosyal medyada Afgan aktivist Muhammed Celal tarafından paylaşılan iddiaya göre heyete Muttaki başkanlık edecek.

Geçen ay bir basın toplantısı düzenleyen Muttaki, Kabil yönetiminin Türkiye ile sağlam bir ilişki kurmak istediklerini vurgulamıştı. O dönemde yaptığı açıklamada Muttaki, Türk yetkililerle iletişim halinde olduğunu söylemiş ve Türkiye’nin Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın inşası için yardım etmesini beklediklerini söylemişti.

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