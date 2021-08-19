Taliban’ı olumlu bulmak medeniyeti inkardır





Türkiye'yi yönetenler tarih yazıyor! Ama tersine bir tarih bu. Dünyanın en geri, en ilkel, en vahşi, eli kanlı katil grubunun sözde iyiniyetli bir kaç açıklamasına bakıp "Taliban'ın yaklaşımını olumlu buluyoruz" demek Türkiye'ye büyük haksızlıktır. Türkiye'yi yöneten kafa ne yazık ki "Amerika görüşüyor, biz niye görüşmeyelim" aşağılık duygusu içinde eli kanlı katil örgütü şirin göstermeye çalışıyor. Ancak bu gidiş iye değil. Taliban aşkı bu iktidarın sonunu getirecek bu gidişle Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

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